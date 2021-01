Dode gevonden in flat in Heemskerk, drie aanhoudingen

In een flat in het Noord-Hollandse Heemskerk is een dode gevonden. De politie heeft drie mensen aangehouden en doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Agenten gingen naar de flat aan de Beneluxlaan na een melding dat er iemand op de grond lag die waarschijnlijk was neergestoken. Buurtbewoners zouden geschreeuw hebben gehoord, melden lokale media.

Er waren meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen, maar die hulp kwam voor de gewonde te laat. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.