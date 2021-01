Twee Proud Boys aangeklaagd voor samenzwering bij bestorming Capitool

Twee leden van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys in de Verenigde Staten zijn aangeklaagd wegens samenzwering voor hun veronderstelde rol bij de bestorming van het Capitool.

Het gaat onder anderen om ex-marinier Dominic Pezzola, die volgens de autoriteiten gefilmd is toen hij met een schild van de politie (riot shield) een raam van het parlementsgebouw sloopte. Bij het doorzoeken van zijn huis werd een usb-stick gevonden met daarop handleidingen voor het maken van vuurwapens, gif en explosieven.

De andere aangeklaagde is William Pepe, over wie de aanklager zegt dat hij is gefotografeerd in het Capitool. Beide mannen zouden samen met andere leden van de Proud Boys een groep mensen naar binnen hebben geleid. Hun advocaten hebben nog niet gereageerd op de beschuldiging.

'Dankzij hem kwamen ze binnen'

Volgens de aanklager valt vooral de rol van Pezzola niet te onderschatten. Hij zou een van de coördinatoren zijn geweest bij het binnendringen van het gebouw. Dankzij zijn acties kon de eerste groep relschoppers het pand betreden, stelt de aanklager.

Hier zie je de videobeelden van dat moment: