Vitesse weet ook RKC Waalwijk niet van zich af te schudden

Het jaar begon zo goed voor Vitesse. Vier zeges op rij in de eredivisie, een ronde verder in de KNVB-beker. Maar in week 4 van 2021 is daar opeens een zeperd tegen VVV-Venlo (4-1) en drie dagen later een remise in eigen huis tegen RKC Waalwijk: 1-1.

Vitesse had het voor rust lastig tegen RKC, dat vooral over rechts goed combineerde.

Sylla Sow kreeg een kans, maar treuzelde te lang. Zelf zag Vitesse een vroege treffer van Loïs Openda afgekeurd worden (buitenspel). En Oussama Tannane was gevaarlijk met twee pegels.