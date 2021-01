Fortuna Sittard stuit opmars van Giakoumakis' VVV-Venlo

De opmars van VVV-Venlo en zijn topscorer Georgios Giakoumakis is gestuit. De ploeg in vorm in 2021 - geen club pakte meer punten (13) - had zaterdag geen antwoord op het spel van streekgenoot Fortuna Sittard: 3-2.

Georgios Giakoumakis, die tot zijn eigen frustratie flink aan de ketting lag, deed wat terug en bracht zijn teller op 21 goals, maar Fortuna gaf de zege niet meer weg. Na de late 3-1 van Ben Rienstra, bepaalde Torino Hunte de eindstand.

Fortuna glunderde na afloop. Niet alleen door de zege, maar ook door het -deels- succesvol afstoppen van Giakoumakis. "Kijk, hij scoort een goal. Maar we hebben hem goed uit de wedstrijd kunnen halen", zei Fortuna-coach Sjors Ultee. "We hebben hem heel erg kort kunnen dekken, we hebben het hem echt moeilijk gemaakt."

De mandekker van dienst was Roel Janssen. "Ik vind dat alles geoorloofd is in een derby. Zeker als je kijkt naar het belang van deze wedstrijd", doelt Janssen op de stand op de ranglijst. Zowel Fortuna als VVV hoopt zo ver mogelijk bij de degradatieplekken vandaan te blijven. "Je mag dan af en toe een beetje gemeen en slim zijn."

'Over de schreef'

Het gemene spel verleidde de Griek tot een reactie. "Hij ging over de schreef. Maar hij is niet de eerste." Giakoumakis pakte hem even terug en dat leverde hem prompt een gele kaart op. "Misschien reageerde ik te heftig."