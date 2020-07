Amerikaanse ijshockeycompetitie (NHL) wordt in augustus hervat

Het NHL-seizoen wordt op 1 augustus hervat. Dat hebben spelers en eigenaars van de ijshockeyclubs in Canada en de Verenigde Staten besloten.

De competitie gaat verder in toernooivorm met 24 teams, die verdeeld worden over de Canadese speelsteden Edmonton en Toronto. De topvier van de Eastern en Western Conference is direct geplaatst voor de achtste finales. De overige zestien ploegen moeten zich daarvoor via play-offs (best-of-5) zien te kwalificeren. Publiek is niet welkom bij de wedstrijden.

De Amerikaanse ijshockeycompetitie wordt eind september of begin oktober afgesloten met een Final Four-toernooi om de Stanley Cup.