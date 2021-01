Valse start voor Van Gerwen bij hervatting dartseizoen

In zijn tweederondepartij tegen de Welshman Jonny Clayton kwam de Nederlander geen moment in zijn spel en verloor hij met 10-9. Vorig jaar verloor Van Gerwen ook al in zijn eerste partij op de Masters van Clayton.

Darter Michael van Gerwen is het nieuwe seizoen slecht begonnen met een pijnlijke nederlaag bij de Masters in het Engelse Milton Keynes.

De Nederlandse nummer twee van de wereld keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan en ook zijn gemiddelde was niet om over naar huis te schrijven. Na de eerste drie legs stond hij op een gemiddelde van 86 punten per drie pijlen.

Comeback niet beloond

Hij pakte de vierde leg, maar ging alsnog met een 4-1 achterstand de eerste pauze in. Van Gerwen kwam daarna iets beter in zijn spel en verkleinde met een knappe 158-finish de achterstand nog naar 6-4 voordat de tweede pauze aanbrak.

Van Gerwen knokte zich daarna terug naar 9-9, maar in de beslissende laatste leg was hij niet opgewassen tegen de scoringsdrift van Clayton. Na twee keer 180 had hij een fikse voorsprong op de Nederlander. Met zijn tweede wedstrijdpijl besliste Clayton uiteindelijk de partij.