Omstreden veiligheidswet brengt opnieuw tienduizenden Fransen op de been

In de Zuid-Franse stad Perpignan werd volop gebruikt gemaakt van het 'raverecht', veelal zonder mondkapje of voldoende afstand:

Demonstratie in Perpignan loopt uit op rave - NOS

Volgens de organisatoren werd in ruim 55 steden gedemonstreerd. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken schat het aantal betogers op 33.000, van wie 5000 zich in Parijs verzamelden. Daar heeft de politie een waterkanon ingezet vanwege ongeregeldheden. In Lille werd traangas gebruikt om demonstranten uiteen te drijven.

De onrust ontstond nadat groepen demonstranten bij het ingaan van de avondklok om 18.00 uur weigerden naar huis te gaan. In Parijs zijn zeker 26 mensen gearresteerd.

Aangepaste wet

In november en december werd een aantal weekends op rij gedemonstreerd tegen het strafbaar stellen van het filmen of fotograferen van agenten met de intentie om de politie ermee te schaden, een onderdeel van de veiligheidswet. Critici zagen dat als een inbreuk op de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.

De wet werd daarop opnieuw geformuleerd, maar de demonstranten vrezen dat het alsnog strafbaar wordt wanneer beelden van politiegeweld naar buiten worden gebracht. Ook eisen de demonstranten dat andere bekritiseerde onderdelen, zoals de inzet van politiedrones en de uitbreiding van cameratoezicht, worden geschrapt.

De veiligheidswet is al goedgekeurd door de Franse Tweede Kamer. De senaat zal zich in maart over de wet buigen.