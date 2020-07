Tien jaar na 'als dit geen buitenspel is, dan is het voorbij....'

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat het Nederlands elftal in het Soccer Stadium van Johannesburg de WK-finale van Spanje verloor. Aan het beslissende doelpunt van Andrés Iniesta in de 116de minuut wordt voetbalminnend Nederland niet graag herinnerd.

De weg naar de Oranje duisternis begint met een vrije trap van Wesley Sneijder die de bal via de rug van Cesc Fàbregas en de vingertop van Iker Casillas over de achterlijn ziet gaan. De Engelse scheidsrechter Howard Webb ziet de corner over het hoofd.

Nederland slaagt er echter in om via Eljero Elia een nieuwe aanval over links op te zetten. De vleugelaanvaller hoopt in de sandwich bij Sergio Ramos en Fàbregas op een vrije trap aan de rand van de zestien, maar weer geeft Webb geen krimp.

De voeten van Braafheid en Elia

In de tegenaanval stoomt Jesús Navas op aan de rechterkant. Rafael van der Vaart zet druk, maar dat haalt niets uit. De bal komt via de voeten van Edson Braafheid en Elia wat gelukkig bij Iniesta, die met een hakbal Fàbregas aanspeelt. Robben krijgt vervolgens zijn schoen ook nog tegen de bal, maar Fernando Torres komt wonderwel in balbezit.

De aanvaller geeft vervolgens een voorzet in het strafschopgebied richting Iniesta, maar die wordt onderschept door Van der Vaart.

Zijn actie zorgt er echter voor dat de bal precies in de voeten van Fàbregas komt, die Iniesta vervolgens op maat aanspeelt. Van der Vaart zet daarna nog een blocktackle in, maar het mag niet baten. De rest is geschiedenis.

Bekijk hieronder de reacties van de spelers van het Nederlandse elftal en een samenvatting van de WK-finale: