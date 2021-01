Hoogwater zorgt voor natte voeten in België, ook in Nederland stijgt waterpeil

Hoogwater heeft op meerdere plaatsen in België voor overlast gezorgd. Door regenval en smeltwater uit de Ardennen stijgt het waterpeil van verschillende rivieren. In de Waalse provincies Luik en Henegouwen staan kelders blank. Ten zuiden van Luik zijn enkele huizen onder water gelopen.

In Wichelen, bij Gent, is een nooddijk gebouwd. Daar speelt het probleem dat rivier de Bosbeek niet langer kan uitmonden in de Schelde, vanwege de hoge waterstand als gevolg van springtij. De crisisdiensten hebben een zogeheten gemeentelijke noodfase afgekondigd. Wegen zijn afgesloten en water wordt uit de rivier weggepompt door de brandweer.

Volgens de Wichelse burgemeester Kenneth Taylor stond het water van de Schelde vanochtend "bij wijze van spreken amper één centimeter onder de dijkrand". Volgens hem is de dijk nu voldoende opgehoogd.

In Geraardsbergen, ten westen van Brussel, is een noodnummer geactiveerd nadat enkele weilanden zijn ondergelopen. In Belgisch-Limburg zijn wandel- en fietspaden afgesloten.

Het waterpeil lijkt nog tot zeker zondag te stijgen, als gevolg van nieuwe buien en smeltende sneeuw. Er dreigen vooralsnog geen huizen in Vlaanderen onder water te lopen, zegt een woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij tegen Het Laatste Nieuws. "Al is het nooit uitgesloten dat bijvoorbeeld de riolering overloopt."

Overlast in Limburg

De hoge waterstand van de Maas zorgt ook in Nederland voor lichte overlast. Uit voorzorg zijn een aantal natuurgebieden afgesloten voor publiek. De veerdienst Vierlingsbeek-Bergen ten noorden van Venray is uit de dienst gehaald. De Roer bij Roermond is buiten zijn oevers getreden en dat heeft overstromingen van weilanden veroorzaakt, schrijft L1.

Zo zag het hoogwater er vandaag uit: