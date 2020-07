Wekdienst 11/7: Herdenking Srebrenica • Uitslag lijsttrekkersverkiezing CDA

ANP

Goedemorgen! Vandaag is het een kwart eeuw na de val van moslimenclave Srebrenica. Er zijn meerdere herdenkingen, ook in Nederland. En de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA wordt bekendgemaakt. Eerst het weer: de dag begint met flink wat zon, maar geleidelijk ontstaan ook stapelwolken. In het binnenland kan vanmiddag een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 20 graden.

Weerkaart 11 juli - Weerplaza

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vanmiddag wordt de uitslag bekend van de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA. Rond 17.00 uur weten we wie de meeste stemmen kreeg: Mona Keijzer, Hugo de Jonge of Pieter Omtzigt. Als niemand meer dan 50 procent heeft, is er nog een ronde nodig.

Om 16.30 uur is er op de Dam in Amsterdam een bijeenkomst van zorgprofessionals die willen stilstaan bij collega's die getroffen zijn door het coronavirus.

Vandaag is het 25 jaar geleden dat de moslimenclave Srebrenica viel. De Nederlandse VN-missie Dutchbat kon niet verhinderen dat ruim 8000 mannen en jongens door Servische militairen werden vermoord. Die moord wordt vandaag herdacht in Potocari, bij Srebrenica. Er is ook een herdenking in Nederland, om 15.00 uur op het Plein in Den Haag. Vanavond is er op NPO 2 het programma 25 jaar na Srebrenica, om 20.30 uur. Veteraan Liesbeth Beukeboom was 19 jaar toen ze in 1995 als onderdeel van Dutchbat 3 naar Bosnië ging. "Wij zouden het verschil gaan maken in Srebrenica." Het liep anders. Ze denkt er nog dagelijks aan:

'Ze trapten deuren in, gooiden granaten en toen stonden ze aan onze poort' - NOS

Wat heb je gemist? President Trump heeft de gevangenisstraf van zijn vriend en voormalig adviseur Roger Stone kwijtgescholden. Stone werd eerder dit jaar veroordeeld tot ruim drie jaar cel voor onder meer liegen tegen het Amerikaanse Congres en belemmering van het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis heeft Stone al veel geleden. "Hij werd heel oneerlijk behandeld, zoals vele anderen in dit geval. Roger Stone is nu een vrij man." De voormalig adviseur van Trump had zich eigenlijk over een paar dagen bij de gevangenis moeten melden, maar dat gaat nu dus niet door. Ander nieuws uit de nacht: Veto Rusland en China houdt voortzetting noodhulp Noord-Syrië tegen: de westerse leden van de VN-Veiligheidsraad, waaronder Nederland, willen noodhulp blijven leveren via twee grensovergangen in het noordoosten van Syrië, bij de grens met Turkije. Maar Rusland en China vinden één grensovergang voldoende. Volgens hen kunnen de bijna drie miljoen Syriërs in het gebied ook vanuit andere delen van Syrië worden geholpen.

Rondvraag: brede steun onder boeren voor demonstraties: een meerderheid van de boeren (6 op de 10) die de vragenlijst van de NOS en boerenvakblad Nieuwe Oogst hebben ingevuld, zegt de boerendemonstraties van de afgelopen dagen te steunen.

VS dreigt Frankrijk met extra importheffingen op make-up en handtassen: het dreigement kan worden gezien als een reactie op de digitaks die Frankrijk wil invoeren om belastingontwijking door grote techbedrijven tegen te gaan. Volgens de regering-Trump worden Amerikaanse bedrijven als Facebook, Apple en Google daar onevenredig hard door getroffen.

En dan nog even dit: Meestal belanden computerspelletjes na een paar jaar voor een klein prijsje op veilingsites, maar dat geldt niet voor de echte klassiekers. Voor een exemplaar van Super Mario Bros uit 1985 heeft een liefhebber op een veiling 114.000 dollar neergeteld, ruim 100.000 euro. Daarmee is het de duurste game ooit verkocht. Wie nog zo'n zelfde spelletje op zolder heeft liggen, moet zich trouwens niet onmiddellijk rijk rekenen. Het ging hier om een exemplaar in vrijwel perfecte staat, geseald in de originele verpakking en het is ook een speciale variant voor de Amerikaanse markt die maar korte tijd werd geproduceerd. Wie het recordbedrag ervoor neertelde is onbekend: de koper wil anoniem blijven.