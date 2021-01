Sterke Verhoeven ontdoet zich van Gerges

Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn eerste partij in het zwaargewichttoernooi van kickboks-organisatie Glory gewonnen van Hesdy Gerges. In Rotterdam Ahoy was hij in drie rondes te sterk voor de Amsterdammer.

Verhoeven, wereldkampioen in het zwaargewicht, zou in eerste instantie zijn titel verdedigen tegen de Marokkaans-Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik. Die moest zich onlangs vanwege een rugblessure terugtrekken waarop Glory besloot een toernooi uit te schrijven.

Gerges werd tien dagen geleden gevraagd het op te nemen te nemen tegen Verhoeven en ging graag in op de uitnodiging. Het gevecht tussen Verhoeven en Gerges kende een bijzondere aanloop.

Na afloop van het gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari in december 2019 daagde Gerges Verhoeven uit op een persconferentie. Wat volgde was een verhitte woordenwisseling die vanavond zijn climax kende.

Verhoeven zet Gerges onder druk

Verhoeven wist Gerges al twee keer eerder te verslaan. In 2011 en 2012 was hij de meerdere van de Amsterdammer. Ook nu was hij duidelijk de betere. Verhoeven zette zijn tegenstander meteen onder druk en wist hem in de eerste ronde al flink te raken met een rechtse directe.