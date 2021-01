Oppermachtige Verhoeven wint viermanstoernooi

Na een rake trap van Verhoeven ging Khbabez neer en blesseerde daarbij zijn pols, waar hij enkele maanden geleden nog aan geopereerd is. Niet veel later bleek dat Khbabez niet verder kon en moest hij opgeven na de eerste ronde.

In Rotterdam Ahoy liet Verhoeven zijn tegenstander eerst even uitrazen waarna hij het heft stevig in handen nam. Met een paar stevige stoten en wat flinke trappen aan de binnenkant van het been van zijn tegenstander, legde hij de druk vol op zijn tegenstander.

Kickbokser Rico Verhoeven heeft in Rotterdam het zwaargewichttoernooi van kickboks-organisatie Glory gewonnen. Na eerder op de avond Hesdy Gerges verslagen te hebben, was hij in de finale na een ronde klaar met de Marokkaans-Nederlandse kickbokser Tarik Khbabez.

Verhoeven, wereldkampioen in het zwaargewicht, zou in eerste instantie zijn titel verdedigen tegen de Marokkaans-Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik. Die moest zich onlangs vanwege een rugblessure terugtrekken waarop Glory besloot een toernooi uit te schrijven.

"Het is zoveel meer dan alleen maar stoten en trappen. Als het gewoon vechten was geweest, dan kon iedereen het wel. Ik probeer te laten zien dat ik er heel anders in ga. Heel tactisch en dat ik aan het schaken ben."

Na afloop van het gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari in december 2019 daagde Gerges Verhoeven uit op een persconferentie. Wat volgde was een verhitte woordenwisseling die vanavond zijn climax kende.

Onder druk

Verhoeven wist Gerges al twee keer eerder te verslaan. In 2011 en 2012 was hij de meerdere van de Amsterdammer. Ook nu was hij duidelijk de betere. Verhoeven zette zijn tegenstander meteen onder druk en wist hem in de eerste ronde al flink te raken met een rechtse directe.

In de tweede ronde had Verhoeven ook duidelijk de overhand. Gerges kon zich alleen maar beperken tot tegenhouden en wist Verhoeven niet in de problemen te brengen. In de derde en laatste ronde bleef Verhoeven wederom simpel overeind en won hij het gevecht op punten.

Na het gevecht zochten de twee elkaar nog even op in de ring om elkaar met bewondering toe te spreken. "We hebben het in de ring uitgesproken. Hij zei: 'Je bent echt de beste' en ik waardeer dat enorm. Ik zei tegen hem: 'Je bent een monster dat je dit aanneemt tien dagen van tevoren.' Niets anders dan respect voor deze man."