8 februari weer voor de klas? Leraren willen eerst meer duidelijkheid

Het Lerarencollectief, een beroepsvereniging voor leraren die is ontstaan vanuit PO in actie, wil voorlopig nog niet reageren op het advies van het OMT. "Morgen is er overleg met het ministerie van Onderwijs, daar willen we niet op vooruitlopen. Wij willen verantwoord en veilig open", aldus Sharon Martens van het Lerarencollectief.

Ook plaatst de AOb vraagtekens bij de communicatie over het besluit. "Dat dit nieuws weer via een lek naar buiten komt, zorgt voor onnodige onrust. Waarom kan men niet wachten tot het advies geheel is afgetikt en iedereen kan lezen welke maatregelen er nodig zijn voor kinderen en onderwijspersoneel?"

Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) merkt dat een deel van het onderwijspersoneel zich zorgen maakt. "Op zich willen de meeste mensen die in het onderwijs werken het liefst dat de scholen weer open kunnen", zegt een woordvoerder van de AOb. "Maar voorwaarde voor heropening is dat het OMT aangeeft dat dit op een verantwoorde manier kan. Dat advies hebben we nog niet gezien."

"Het OMT noemt het 'een reëel risico'. Dan denk ik: wacht eens even, wij hebben ook gezinnen en kinderen, in hoeverre hebben ze dat goed doorgelicht?", aldus de schooldirecteur.

Het advies van het Outbreak Management Team aan het demissionaire kabinet om de basisscholen weer te openen , creëert onrust onder een deel van de leraren. "Iedereen is blij dat de scholen weer opengaan, maar mijn collega's maken zich zorgen over de veiligheid", zegt Roy Pellegrom, directeur van basisschool RBOB de Kempen in het Brabantse Bladel.

"Ik ben niet voor of tegen, maar de onderbouwing wordt heel belangrijk", zegt Bart Oud van basisschool de Windwijzer in Den Helder. "Wat me opvalt is dat er de laatste tijd veel gesproken is over het welzijn van kinderen. Heel belangrijk. Maar tegelijkertijd moeten we ook onze collega's in het onderwijs in de gaten houden."

Oud benadrukt dat er nog onduidelijkheid is over of kinderen nu wel of niet de besmettelijker Britse variant van het coronavirus verspreiden. "De adviezen van de GGD zijn soms tegenstrijdig met de richtlijnen van de PO-raad, die wij als basisschool volgen. Bijvoorbeeld over kinderen en afstand houden. Maar in alle eerlijkheid: dat zie ik op de basisschool niet gebeuren."

Zijn grootste angst is dat de basisscholen over een paar maanden wéér moeten sluiten. "Kinderen zijn flexibel hoor, en als we 8 februari open moeten, dan gaan we open. Maar het moet wel met oog voor het welzijn van onderwijspersoneel."

'Enorm dilemma'

Voorafgaand aan het uitgelekte OMT-advies, zei de Algemene Vereniging Schoolleiders al op NPO Radio 1 dat het niet ter discussie staat hoe belangrijk het voor leerlingen is om naar school te gaan. "Maar we zien ook een enorm dilemma. Schoolleiders hebben ook het belang van de veiligheid van kinderen en personeel op het oog."