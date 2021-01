GGD schakelt printfunctie toch uit na datalek

De GGD heeft vandaag alsnog de printfunctie in zijn ict-systemen HPZone en HPZone Lite uitgeschakeld, meldt de organisatie op zijn website. Dit is gedaan om "ongeoorloofd delen te voorkomen", laat een woordvoerder weten aan NOS en Nieuwsuur. Gisteravond nog stelde de GGD dat de functie noodzakelijk was voor de analyse van het coronavirus en daarom niet zou worden uitgeschakeld.

Alle bron- en contactonderzoekers konden met behulp van de printfunctie bsn-nummers, adressen en medische gegevens printen en opslaan. Die gevoelige gegevens worden online op grote schaal verhandeld, meldde RTL Nieuws eerder deze week.

De GGD gaat komende week bekijken welke medewerkers de printfunctie daadwerkelijk nodig hebben, aldus de woordvoerder. Zij krijgen vervolgens weer toegang tot de functie.

Definitieve oplossing?

Eerder schakelde de GGD de exportfunctie al grotendeels uit. Ook daarmee konden lijsten met informatie over geteste personen worden gedownload en doorgestuurd.

Het is nog onduidelijk of hiermee alle mogelijkheden om lijsten met gegevens op te slaan en te delen zijn uitgeschakeld. Op zijn website schrijft de GGD namelijk dat men nog bezig is met het aanpassen van 'alle overige exportmogelijkheden'.