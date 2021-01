Koploper AC Milan herstelt zich na een roerige week, Juventus blijft bij

Andrea Poli bracht tien minuten voor tijd de spanning terug in het duel, maar een slotoffensief van Bologna bracht Milan niet aan het wankelen.

De 39-jarige Zweed kreeg tijdens de midweekse bekerontmoeting met Internazionale nog een rode kaart, maar in de competitie kon hij wel gewoon spelen.

Met Jerdy Schouten en Mitchell Dijks in de basis had de thuisploeg het lastig. Binnen het half uur kwam Milan dan ook op voorsprong nadat de VAR een overtreding zag op Rafael Leão en de scheidsrechter een penalty toekende. Zlatan Ibrahimovic miste van elf meter, maar zag Ante Rebic de rebound wel raakschieten.

Juventus nam door een zege bij Sampdoria de derde plaats over van het zondag spelende AS Roma. Het staat zeven punten achter op Milan, maar speelde een duel minder dan de koploper. Federico Chiesa rondde voor rust een vloeiende aanval af met de openingstreffer. Na de rust bleef Juve sterker, maar pas in de extra tijd verdubbelde Aaron Ramsey met een intikker de marge.

Nummer twee Internazionale speelt later vanavond thuis tegen Benevento.