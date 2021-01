Oligarch en goede bekende van Poetin: paleis aan Zwarte Zee is van mij

In een bijna twee uur durende video betoogde Navalny dat Poetin het landgoed, ter waarde van 1,3 miljard dollar, met verduisterd geld heeft laten bouwen. Poetin ontkent dat het paleis aan hem of zijn familie toebehoort. Ook zei hij tijdens een videoconferentie met studenten dat hij de beelden niet heeft gezien, maar desondanks de film "saai en hersenspoelend" vindt.

De vermogende Rotenberg, die volgens zakenblad Forbes goed is voor 2,2 miljard euro, heeft een lange geschiedenis met Poetin. De twee kennen elkaar al sinds hun twaalfde van de judoclub. Rotenberg stond lange tijd aan de leiding van het grootste alcoholproductiebedrijf van het land en hij leidde ook een groot bouwbedrijf, dat veel staatsopdrachten voor infrastructuur en gaspijplijnen uitvoert.

De oligarch richtte samen met zijn broer de SMP Bank op, die vanwege betrokkenheid bij de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim op een Amerikaanse sanctielijst is geplaatst. Amerikaanse diensten zien Rotenberg als onderdeel van Poetins inner circle.

De zakenman liet vandaag aan Telegramkanaal Mash weten dat hij de eigenaar van het complex is, waar volgens hem niets illegaals aan is. Hetzelfde nieuwskanaal bracht gisteren beelden van het landgoed naar buiten waarop te zien is dat het paleis nog in aanbouw is. Die opnamen zouden Navalny's film moeten weerleggen.

Een medewerker van Navalny is niet overtuigd van de video. Volgens haar tonen de beelden herstelwerkzaamheden aan het paleis, die nodig waren vanwege slechte ventilatie. De onafhankelijke nieuwssite The Insider meldt dat de hoofdredacteur van Mash directe banden heeft met de Russische regering.

Demonstranten gewaarschuwd, journalist opgepakt

Morgen staan nieuwe Navalny-demonstraties in tientallen steden gepland. De politicus verloor afgelopen week het hoger beroep tegen zijn voorlopige hechtenis, volgende week hoort Navalny of hij 3,5 jaar de cel in moet vanwege een eerder opgelegde voorwaardelijke straf.

Bij een eerder protest tegen Navalny's arrestatie werden duizenden deelnemers opgepakt.