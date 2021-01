Real Madrid thuis onderuit, Atlético nu dertien verliespunten minder

Real Madrid heeft voor de derde keer in vijf competitieduels punten gemorst. De nummer twee van La Liga, die tussendoor ook in de beker en de Supercup een nederlaag leed, boog thuis voor Levante: 1-2.

Voor Real ging het al vroeg mis, want na acht minuten kreeg Eder Militão rood voor het vloeren van de doorgebroken Sergio León. Toch kwam de ploeg van trainer Zinedine Zidane niet veel later op 1-0 via Marco Asensio, die scoorde na een snelle counter.

Na een half uur schoot José Luis Morales mooi de 1-1 binnen. Na rust stopte Thibaut Courtois nog knap een penalty van Rojer, maar die maakte zijn fout goed door een kwartier voor tijd alsnog de winnende te maken.

Zondag

Atlético Madrid gaat zondag op bezoek bij nummer twaalf Cádiz. Barcelona, dat op één punt van Real kan komen, ontvangt Athletic Club.