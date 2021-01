OMT-advies aan kabinet: basisscholen en kinderopvang kunnen weer open

Basisscholen en kinderopvang kunnen weer open. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team aan het demissionaire kabinet, dat in handen is van de NOS. Een deel van het kabinet praat morgen in het Catshuis over de coronamaatregelen.

Het OMT schrijft dat de versoepeling "een reëel risico" met zich meebrengt voor wat betreft het aantal ziekenhuis- en IC-opnames. Een onbekend aantal OMT-leden is tegen een openstelling van de scholen. Maar in het advies staat dat de meerderheid van het OMT erkent dat er "ruimte gewenst is voor perspectief en enige versoepeling".

'BSO kan niet open'

Van een heropening van de middelbare scholen is geen sprake in het advies van het OMT. Wel wordt genoemd dat de buitenschoolse opvang (BSO) niet open kan, omdat de groepen op de BSO en op school anders zijn samengesteld. "En heropening van de BSO kan dus tot extra contacten en mogelijk extra verspreiding leiden."

Gisteren bleek dat het kabinet erop aanstuurt dat de basisscholen en de kinderopvang maandag 8 februari weer opengaan. Volgens Haagse bronnen vinden de ministers de schade voor de kinderen zo groot dat een langere sluiting onverantwoord is. De basisscholen en kinderopvang zijn sinds half december dicht.

Avondklok

Mogelijke andere versoepelingen blijven ongenoemd in het advies. Het OMT schrijft wel dat de situatie "kwetsbaar is" en dat de "omstandigheden niet gunstig" zijn om versoepelingen door te voeren. Wat dit betekent voor het verlengen van de avondklok, die vooralsnog geldt tot de nacht van 9 op 10 februari, is niet duidelijk. Morgen wordt ook die maatregel besproken in het Catshuis.

Dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid weer een persconferentie.