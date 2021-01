Producer, elektronica-pionier en trans-icoon SOPHIE (34) plots overleden

De Schotse artiest Sophie Xeon, beter bekend als SOPHIE, is in de nacht van vrijdag op zaterdag plots overleden. Ze werd 34 jaar oud. Haar platenlabel zegt dat ze na een 'plotseling ongeluk' in haar huis in Athene is overleden. SOPHIE was bekend van haar eigen muziek en producties voor artiesten Charli XCX, Lady Gaga, Madonna en Flume.

Op de website van het platenlabel meldt Transgressive Records wat de oorzaak van haar overlijden is. "Trouw aan haar spiritualiteit is ze naar boven geklommen om de volle maan te zien en is daarbij uitgegleden en gevallen". "SOPHIE was een pionier op vlak van een nieuw geluid, een van de meest invloedrijke artiesten van het afgelopen decennium", klinkt het nog in een statement van haar management. "Ze was een icoon van bevrijding."

SOPHIE brak in 2014 door in de elektronicawereld met muziek die moeilijk in een genre onder te brengen was. "Het is elektronische muziek, heeft invloeden uit hiphop, en is poppy. Het is het allemaal en tegelijk allemaal niet", zegt muziekjournalist Job de Wit. Hij volgde SOPHIE sinds haar doorbrak. "Je kon er bij haar muziek de vinger niet opleggen. Daarom was ze uniek en ongrijpbaar."

Privacy

Dat ongrijpbare had ze niet alleen met haar muziek, maar ook als persoon. Bij haar doorbraak was het niet bekend wie er achter de naam SOPHIE schuil ging. De Wit: "Toen ze in 2014 op Lowlands draaide zagen we pas echt hoe ze er uitzag. Pas in 2017 werd bekend dat ze een transgender artiest was. Dat was tot die tijd niet bekend."

"Aanvankelijk vond ik het prima om de muziek voor zichzelf te laten spreken, maar het probleem is dat mensen vervolgens de gaten voor je gaan invullen", zei SOPHIE daarover tegen DJ MAG. "Op een bepaalde manier was ik daar blij mee. het gaf me een bepaalde privacy. Maar op sommige aspecten wil je meer invloed uitoefenen."

In de clip van It's Okay To Cry liet SOPHIE zich voor het eerst in een video zien: