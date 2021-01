Woedende fans Marseille bestormen trainingscomplex en stichten brand

De fans zouden ontevreden zijn over de recente prestaties van de ploeg. Olympique Marseille bezet op dit moment de zesde plaats in de Franse competitie. De laatste acht duels pakte de club maar vijf punten.

Marseille speelt vanavond tegen Stade Rennes. Het is daarom hoogstwaarschijnlijk dat de selectie en staf aanwezig is op het trainingscomplex om zich voor te bereiden op dat duel.

Olympique Marseille is in Frankrijk zowel beroemd als berucht vanwege zijn fanatieke supportersschare. Nadat de Portugese trainer André Villas-Boas eerder dit seizoen had aangekondigd aan het einde van competitie de club te zullen verlaten, is de onrust rond Olympique alleen maar groter geworden.

Marseille is niet de enige club waar fans vandaag voor opschudding zorgden. Ook bij Sant-Étienne drongen boze supporters het traininigcomplex binnen.