Verkeerslichten Poeldijk hangen aan duurzame houten bogen. "Is dit een pretpark?"

Het is de eerste CO2-negatieve weg van Nederland, de N211 tussen Poeldijk en Den Haag. Op en rond de drukke verkeersweg zijn in totaal 21 maatregelen genomen om het milieu te ontzien. Zo zijn de verkeerslichten op een kruising in Poeldijk opgehangen aan duurzame, houten bogen.

Dat maakt de tongen los. "Is dit een indianendorp?", vraagt een omwonende zich af bij Omroep West.

Het weggedeelte tussen Poeldijk en Den Haag was een paar jaar geleden toe aan een grote opknapbeurt. De provincie Zuid-Holland besloot om er de eerste CO2-negatieve weg van Nederland van te maken. CO2-negatief houdt in dat er meer broeikasgas CO2 wordt gecompenseerd dan dat er vrijkomt tijdens de renovatie en het gebruik van de weg.

Asfaltcollector in het wegdek

In samenwerking met bouwer BAM Infra zijn 21 maatregelen genomen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het rekensommetje was eenvoudig: bij de opknapbeurt werd een uitstoot van zo'n 4000 ton CO2 verwacht. In totaal besparen alle maatregelen samen zo'n 14.000 ton CO2.

Een van de innovaties is de asfaltcollector in het wegdek. Die wint 's zomers energie uit het warme asfalt en slaat die op. Een deel ervan kan worden gebruikt om het wegoppervlak in de winter te verwarmen. Dat scheelt slijtage van het asfalt, er hoeft minder zout te worden gestrooid en een deel van de energie kan gebruikt worden voor verwarming van kassen of bedrijfspanden in de buurt.

Vangrails zijn van hout

De verlichting langs de weg is dynamisch: als er geen auto's of fietsen rijden, dimmen de lampen in de lantaarnpalen. In het fietspad langs de N211 zitten zonnecollectoren. Op de abri's, langs het fietspad en op de lichtmasten hangen zonnepanelen. De vangrails zijn van hout.

Maar nu alles klaar is, vallen vooral de houten portalen voor de verkeerslichten op. "Wordt er attractiepark gebouwd in Poeldijk?", vraagt een voorbijgangster zich af. "Gaan ze de ingang van een tunnel bouwen?", vraagt een buurtbewoner zich af. "Een pretpark? Of de ingang van Chinatown?"

Maar er zijn ook positieve reacties. "Het ziet er wel mooi uit, een keer wat anders", zegt een automobilist. "Het geeft een hele robuuste indruk", zegt een andere bestuurder.