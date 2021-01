Brand pakt eerste wereldtitel op het strand van Oostende

Lucinda Brand - ANP

Lucinda Brand is in het Belgische Oostende wereldkampioen veldrijden geworden. Ze reed in de slotronde weg bij twee andere Nederlandsen, Annemarie Worst en Denise Betsema, en pakte haar eerste wereldtitel. De 31-jarige Brand stond de afgelopen drie jaar wel op het podium, maar greep steeds net naast de titel. Ze volgt Ceylin Alvarado op als wereldkampioene. Worst, die in de slotronde voor de vierde keer wegslipte en daardoor Brand moest laten rijden, pakte op acht seconden van Brand zilver. Brons was er voor Betsema.

Het mulle zand en de steile brug zorgden voor een slopend gevecht op het Belgische strand. De uittredend kampioen ging als eerste de eerste bocht in, maar daar ging het mis. Alvarado gleed weg en ging onderuit. Voordat ze goed en wel weer op de fiets zat, lag ze ver achter Betsema, Brand en Worst. Bij de eerste passage lag ze 27 seconden achter Betsema, die de beste was op het strand. Het leek erop alsof Alvarado, die terugkwam tot de vierde plaats, langzaam maar zeker de achterstand goedmaakte, maar bij de tweede passage was de voorsprong van Betsema op Alvarado alleen maar opgelopen: 0.36. Halverwege de derde ronde werd duidelijk dat er drie Nederlandse rijdsters gingen strijden om de titel, want Brand en Worst sloten aan bij Betsema. Nadat Worst onderuit was gegaan in het zand, versnelde Brand. Betsema kon aansluiten, maar het initiatief lag vanaf dat moment bij de Rotterdamse. Maar ook Brand maakte een slippertje in het zware zand. Worst keerde terug in de voorlaatste ronde.

Annemarie Worst en Lucinda Brand op het strand van Oostende - ANP