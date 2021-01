Krol ook bij laatste wereldbeker oppermachtig op 1.500 meter

Thomas Krol heeft ook bij de tweede en laatste wereldbeker van het schaatsseizoen de 1.500 meter gewonnen.

Met 1.43,42 hield de wereldkampioen van 2019 zijn landgenoot en rivaal Kjeld Nuis ruim achter zich in Heerenveen. Krol was 0,80 seconde sneller dan de regerend wereld- en olympisch kampioen op de 1.500 meter. Nuis was met 1.44,22 wel 0,40 sneller dan een week geleden, toen hij naar de derde tijd reed.

Patrick Roest, die een week geleden nog het zilver pakte, moest nu genoegen nemen met de derde plaats. Met 1.44,75 was Roest 1,33 seconde langzamer dan zijn ploeggenoot Krol.

Krol is bezig aan een sterk seizoen. De 28-jarige schaatser, die twee weken geleden ook de Europese sprinttitel veroverde, prolongeerde eind oktober zijn nationale titel op de 1.500 meter. Bij het kwalificatietoernooi in december eindigde hij achter Patrick Roest als tweede. Dankzij zijn tweede overwinning op rij heeft Krol de eindzege in de wereldbeker veiliggesteld.

Geen oranje topvijf

Een week geleden heersten de Nederlandse mannen ook op de 1.500 meter: toen eindigden Krol, Roest, Nuis, Wesly Dijs en Louis Hollaar op de eerste vijf plaatsen. Nu bleef het bij een oranje topdrie: Dijs en Hollaar reden naar de tiende en twaalfde tijd.