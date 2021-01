4211 nieuwe besmettingen, daling gaat weer iets sneller

Het RIVM hoopt dat de cijfers voldoende laag zijn op het moment dat de besmettelijker Britse variant dominant wordt in Nederland. Dat laatste zou begin februari al het geval kunnen zijn.

Dat is ook lager dan het gemiddelde van de afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 4440 mensen positief getest werden. De voorbije week liep het aantal besmettingen met 17,5 procent terug ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Dat betekent dat het tempo van de daling weer iets oploopt.

Er liggen nu 2240 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2231), van wie 640 op de IC (gisteren: 659), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de ziekenhuizen daalt de bezetting nog steeds mondjesmaat. Het afgelopen etmaal nam het aantal covidpatiënten zelfs licht toe. Er werden dus meer patiënten opgenomen dan er zijn ontslagen of overleden.

2240 coronapatiënten in het ziekenhuis

88 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden 88 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 58. Ook hier is de trend een dalende: de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 65 doden per dag, tegen 80 doden per dag een week eerder.