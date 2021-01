Waarom Europa (nog) niet warmloopt voor het Russische vaccin

Daarmee zou het enorme gat kunnen worden gevuld dat is ontstaan door een tegenvaller in de leveringsschema van AstraZeneca. Van dat bedrijf krijgt de EU geen 80 miljoen doses, maar 31 miljoen tot eind maart. Toch voelt iedereen op z'n klompen aan dat de EU niet snel zal ingaan op de Russische geste. Waarom niet?

Ingewikkeld? In de video laten we je zien hoe vaccins werken, en wat het verschil is tussen vector- en rna-vaccins:

Allereerst, een reden waarom het niet zo gek zou zijn om Spoetnik V in het aanbod vaccins op te nemen: het is een zogeheten vectorvaccin, net als de prik van AstraZeneca. Dat is in het algemeen een beproefde vaccintype, waarvan de werkzaamheid bewezen is.

Spoetnik V is een van de tientallen covid-19-vaccins in ontwikkeling. Het middel is in een vergevorderd stadium van het fase-3 onderzoek, waarin wordt bekeken of het onder een groot aantal proefpersonen doeltreffend genoeg is. De Russische autoriteiten hebben het vaccin bij hoge uitzondering alvast goedgekeurd voor gebruik, zodat het vaccineren in Rusland zelf van start kon gaan. Volgens de website van Spoetnik V zullen de complete fase-3 resultaten binnenkort worden gepubliceerd.

Daarnaast is er deze week een nieuw voordeel bijgekomen, want Spoetnik V komt volgende maand beschikbaar in een vorm waarvan een enkele prik genoeg is om te beschermen tegen het coronavirus. De fabrikant ziet deze zogenaamde Spoetnik Light als noodoplossing voor landen met veel besmettingen, omdat het veel sneller gaat als mensen geen tweede dosis nodig hebben.

In Rusland zelf wachten ze dat dus niet af. Moskou gaf in december vorig jaar al het startsein voor een grootschalig vaccinatieprogramma met Spoetnik V, nadat de prik in de zomer medische goedkeuring kreeg van het Russische medicijnagentschap. In de praktijk vordert het inentingsprogramma minder voorspoedig en de overheid is gestopt met het publiceren van vaccinatiecijfers. Maar de gretigheid waarmee Rusland de normale wetenschappelijke procedures omzeilde, kwam het land op veel kritiek te staan in het Westen.

Desondanks lukt het de Russen om het middel in het buitenland aan de man te brengen. Argentinië heeft al meer dan een half miljoen doses ontvangen en is in december al begonnen met inenten van zorgpersoneel. Zelfs de president heeft de prik gehad. Landen als Egypte, Nepal en Mexico kopen eveneens tientallen miljoenen doses in.

In Europa zal het zeker niet zo'n vaart lopen, in ieder geval tot de fase-3 studies zijn afgerond. Behalve in Hongarije. Dat land, dat onder leiding van premier Orbán al langer een eigen koers vaart binnen Europa, heeft goedkeuring verleend aan Spoetnik V en alvast 2 miljoen doses besteld. Overigens koopt Hongarije ook 5 miljoen doses van een vaccin van het Chinese Sinopharm, dat evenmin door Europa is goedgekeurd.

Er is ook een bekende Nederlander die de Spoetnik V prik aandurft: