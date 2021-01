Kok snelt in Heerenveen naar derde wereldbekerzege op rij op 500 meter

De 20-jarige sprintster snelde bij de tweede en laatste wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen naar 37,23. Daarmee was ze niet zo rap als een week geleden , toen ze met 37,08 in de eerste omloop haar persoonlijk record evenaarde. Kok was wel 0,05 seconde sneller dan de Russin Angelina Golikova, die net als een week geleden het zilver pakte.

Op de 1.500 meter ging de zege net als een week geleden naar Brittany Bowe. De Amerikaanse klokte in Thialf 1.53,45. Daarmee was ze ruim sneller dan Antoinette de Jong (0,35 seconde) en Ireen Wüst (0,77 seconde), die naar de tweede en derde tijd reden.

Bowe won in 2015, 2016 en 2019 een WK-medaille op de 1.500 meter, maar moest vorig jaar genoegen nemen met de veertiende plaats. In de bubbel in Thialf heerst ze weer als vanouds. Dankzij haar tweede overwinning op rij heeft Bowe zich ook verzekerd van de eindzege in de wereldbeker op de 1.500 meter.

Blessure Ter Mors

Melissa Wijfje eindigde met 1.56,53 als tiende. Irene Schouten liet het in de laatste ronde lopen en klokte met 1.58,87 de zeventiende tijd.

Schouten reed haar rit alleen omdat haar tegenstander, Jorien ter Mors, zich op het laatste moment geblesseerd had afgemeld. Ter Mors, die vorige week als vijfde eindigde op de 1.500 meter, ging niet van start nadat het bij de warming-up in haar rug was geschoten.