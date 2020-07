AZ op de transfermarkt: kan Huiberts zijn sterren allemaal behouden?

Aanvoerder Teun Koopmeiners schreeuwt het uit - AFP

Nu de buitenlandse competities de ontknoping zien naderen en de transfermarkt weer open is, komen ook de eredivisieclubs langzaam uit hun 'coronamodus'. Hoe staan de selecties ervoor? Wat is er al gebeurd en wat staat er nog op stapel? De NOS neemt de selecties van de Nederlandse topvier door. Vandaag: AZ. Teun Koopmeiners is pas 22 jaar en bracht bijna zijn hele voetballeven door bij AZ. Getransfereerd werd hij nog nooit, maar op een vraag over de transferzomer, en wat daarin allemaal kan gebeuren, slaat hij de spijker op z'n kop. "Hoe het gaat verlopen? Schiet mij maar lek... We weten hoe gek de voetbalwereld is en dat het opeens op een dag bij iemand los kan gaan." De aanvoerder van de Alkmaarders zegt het half juni bij de laatste training voor de vakantie, die volgend weekeinde ten einde is. Op naar voorronde CL Op zondag 19 juli staat de selectie weer op het trainingsveld. Calvin Stengs, Myron Boadu, Owen Wijndal, Oussama Idrissi en Koopmeiners zelf; ze zullen er zijn. De sterren van het huidige AZ. Maar de grote vraag is of dat ook eind augustus nog het geval is wanneer de ploeg van Arne Slot in de tweede voorronde van de Champions League aantreedt. Technisch directeur Max Huiberts zal er zijn handen vol aan krijgen. De competitie werd dan wel niet afgemaakt en er was geen EK om te schitteren, maar de potentie van de talenten is onverminderd groot.

Calvin Stengs en Myron Boadu in de wedstrijd tegen Estland, voor beiden de eerste interland - ProShots

De parels uit de jeugdopleiding brengen AZ jaar na jaar dichter bij de felbegeerde landstitel, het grote doel waaraan op het trainingscomplex in Wijdewormer dagelijks gewerkt wordt. De hamvraag: kan dat worden gerealiseerd voordat een 'mooie club' uit een 'grote competitie' de talenten weghaalt uit Alkmaar? Het is voer voor eindeloze speculaties. Antwoorden zijn er nog niet, een tussenstand wel. Voor Boadu, Wijndal en Stengs, en ook Pantelis Hatzidiakos, is op het moment geen concrete interesse, laat zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez weten. 'Belangstelling uit grote competities' Voor Koopmeiners is die interesse er wel, zegt zijn manager Bart Baving. "Er is belangstelling van meerdere clubs uit vijf grote competities, maar of dat interessant genoeg is, moet nog blijken." Vanzelfsprekend heeft Baving ook gemerkt dat de markt rustiger is dan in andere jaren rond deze periode. "Veel competities lopen nog, clubs willen wachten tot het seizoen voorbij is. En ook grote clubs weten gewoon nog niet precies wat de gevolgen van de coronacrisis zijn. Het is een aparte transfermarkt zo."

Hoe was het ook alweer? Toen de coronacrisis uitbrak, lag AZ op titelkoers. Ajax werd zowel uit als thuis verslagen en het gat op de ranglijst was gedicht. Alleen het doelsaldo was nog in Ajax' voordeel. De KNVB besloot na het stoppen van de competitie om Ajax, als nummer één op de ranglijst, het beste Europese ticket te geven. AZ is als nummer twee veroordeeld tot minstens drie kwalificatierondes voordat het hoofdtoernooi van de Champions League kan worden bereikt. Die beslissing zette kwaad bloed in Alkmaar. Wat volgde is een strijd die nog altijd niet gestreden is. Als de UEFA op 3 augustus een besluit neemt over alle Europese inschrijvingen - en Ajax het gunstigste ticket, waarschijnlijk rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase, krijgt - overweegt AZ een stap naar het internationaal sporttribunaal CAS.

Het zou niet de eerste en niet laatste keer zijn dat het elftal zich, in meer of mindere mate, opnieuw moet uitvinden. De afgelopen jaren verloor het met Vincent Janssen (22 miljoen euro), Wout Weghorst (10 miljoen), Alireza Jahanbakhsh (19 miljoen) en Guus Til (16 miljoen) spelers die het hogerop zochten. Keer op keer slaagde de club erin even sterk of zelfs sterker terug te komen. De eigen jeugd speelde daarin vaak een grote rol. Zowel onder John van den Brom als zijn voormalige assistent Arne Slot, sinds vorige zomer hoofdtrainer, is AZ in staat zich snel te herpakken van het verlies van bepalende spelers. Taabouni voor Idrissi? Ook Idrissi behoort tot die categorie. Hij wil ook weg uit Alkmaar en gaf in De Telegraaf aan 'uitgeleerd te zijn in de eredivisie'. Een speler die Idrissi op termijn mogelijk kan gaan vervangen heeft de club al in huis met de achttienjarige middenvelder en buitenspeler Mohamed Taabouni. Afgelopen seizoen werd hij met Oranje onder 17 vierde op het wereldkampioenschap, deze zomer zette hij de stap van Jong AZ naar het eerste elftal.

Stengs en Taabouni - ProShots