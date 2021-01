Atlete Bol snelt in Wenen naar Nederlands record op 400 meter indoor

Atlete Femke Bol heeft bij haar eerste indoorwedstrijd dit jaar het Nederlands record op de 400 meter indoor fors verbeterd. De 20-jarige Amersfoortse kwam in Wenen, waar dit weekeinde indoorwedstrijden worden gehouden, na 50,96 seconden over de streep en was daarmee bijna een seconde sneller dan de oude recordtijd van Ester Goossens.

De toptijd van Goossens stond al sinds 1998, toen ze 51,82 seconden deed over 400 meter bij een indoorwedstrijd in Valencia.

Onder EK-limiet

Bol bleef met haar tijd ruimschoots onder de limiet voor de EK indoor, die in maart in Polen worden gehouden. Ook Lieke Klaver voldeed in Wenen aan de EK-eis. De 22-jarige Klaver, die de tweede tijd neerzette, was ook sneller dan het oude Nederlands record van Goossens.