Zeldzaam eerbetoon: bij bestorming overleden agent opgebaard in Capitool

Een agent die bij de bestorming van het Capitool gewond raakte en daarna overleed, wordt aankomende dinsdag opgebaard in het overheidsgebouw. Leiders van het Amerikaanse parlement kenden Brian Sicknick die bijzondere eer toe.

Normaal gesproken worden alleen invloedrijke mensen of burgers die een grote rol hebben gespeeld in de Amerikaanse geschiedenis opgebaard in het Capitool. Oud-presidenten als George H.W. Bush en burgerrechtenactiviste Rosa Parks gingen Sicknick voor.

De 42-jarige Sicknick had dienst toen duizenden betogers op 6 januari het Amerikaanse Capitool bestormden. Daarbij zou Sicknick op zijn hoofd zijn geslagen met een brandblusser. Een dag later overleed hij aan zijn verwondingen. Behalve Sicknick kwamen ook vier betogers om het leven bij de bestorming.

Rotunda

Prominente Democraten als Nancy Pelosi en Chuck Schumer maakten het eerbetoon in een gezamenlijke verklaring bekend. "De heldhaftigheid van agent Sicknick en de politie van het Capitool hebben geholpen levens te redden en het Congres geholpen zich niet af te laten leiden bij het vervullen van hun grondwettelijke plicht", schrijven zij.

Op het moment van de bestorming waren Pelosi en Schumer net als de rest van het Congres bezig met ratificeren van de uitslag van de presidentsverkiezingen die Joe Biden won.

Het lichaam van Sicknick zal een dag lang worden opgebaard in de rotunda, de hal onder de beroemde witte koepel van het Capitool. Woensdag wordt Sicknick begraven op de militaire begraafplaats Arlington nabij Washington D.C.