Avondklokboetes na ongeluk bij Vinkeveen

De politie heeft gisteravond avondklokboetes uitgedeeld aan drie inzittenden van een auto die crashte op de oprit naar de snelweg A2 bij Vinkeveen.

De bestuurder van de auto raakte waarschijnlijk de controle kwijt toen hij vanaf de N201 de snelweg richting Utrecht op wilde rijden. Hij reed een van de verkeerslichten omver en kwam in de middenberm tot stilstand, meldt RTV Utrecht.

Omdat de klap hevig was, rukten de hulpdiensten massaal uit. Maar de drie inzittenden konden de auto ongedeerd verlaten.

Het drietal kreeg meteen een boete van 95 euro per persoon omdat niemand een geldige reden had om na 21.00 uur buiten te zijn. Ze zijn met hun proces-verbaal op zak per taxi naar huis gegaan.

Wilde achtervolging

Niet eens zo ver daar vandaan, in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, liep een politiecontrole op naleving van de avondklok uit op een wilde achtervolging.

De politie wilde een automobilist controleren, maar hij scheurde ervandoor en bereikte snelheden van 140 kilometer per uur, in de bebouwde kom.

Uiteindelijk wist de de politie hem een paar kilometer verderop tot stoppen te dwingen. De man was volgens de politie onder invloed van drank en drugs. Hij is zijn rijbewijs kwijt en kreeg een aantal boetes opgelegd.