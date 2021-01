Segers op CU-congres: het gaat niet om Haags gedoe, maar om idealen

"Verbazingwekkend, want hij is minister van Financiën en niet van Onderwijs", zei de CU-leider (en partijgenoot van onderwijsminister Slob). "Ik denk dat hij voor zijn beurt heeft gesproken. Maar als ik hier nou heel veel over ga zeggen, dan doe ik ook mee met het Haagse gedoe."

Hoewel het dus niet om de personen gaat, ging Segers in een interview na zijn toespraak toch in op de mededeling van CDA-lijsttrekker Hoekstra gisteren over het openen van de basisscholen. Die zei, vooruitlopend op een definitief besluit van het kabinet, dat het raar moet lopen willen de scholen niet opengaan op 8 februari.

"Klein, Haagse gedoe" noemt ChristenUnie-leider Segers de uithalen vorig weekend van drie partijen in de richting van de VVD van premier Rutte. In zijn speech tijdens het online-partijcongres stelde de partijleider dat het niet om de poppetjes gaat, "maar om de idealen".

Ergens de komende dagen wordt er naar verwachting een besluit genomen of de basisscholen en kinderopvang per 8 februari weer open kunnen. Volgens Haagse bronnen vindt het kabinet de schade voor de kinderen zo groot dat een langere sluiting onverantwoord is. Maar de knoop is nog niet doorgehakt. Het kabinet wacht een advies van het Outbreak Management Team af en dat rapport wordt dit weekend verwacht.

Wat betreft idealen en ideeën opent de ChristenUnie vooral de aanval op coalitiepartner VVD, want volgens Segers lijdt de samenleving aan een neoliberale opvatting. "Te lang hebben we in dit land gedaan alsof alles maakbaar is, alsof alles een keuze is." En dat leidt volgens de CU-lijsttrekker tot "drama's als de toeslagenaffaire" en "drama's aan de grenzen van Europa".

Concreet qua economisch beleid moet er meer zekerheid komen voor meer mensen, moet het minimumloon hoger en het belastingstelsel eenvoudiger, zoals overigens het van de partijen wil. "Wij geloven niet in halen, hebben, houden. Het gaat niet primair om economische groei, maar om economische bloei."

Zorg voor de schepping

De partij is ook sterk gericht op het klimaat, of in de woorden van de ChristenUnie "zorg voor de schepping". De samenleving moet klimaatneutraal worden. "Dat betekent minder vliegen, minder uitstoot, meer duurzame huizen, meer schone energie, schonere lucht." En landbouw moet zowel voor de boeren als voor de natuur vol te houden zijn, zei Segers ook.

De plannen staan in het partijprogramma waar het congres later vandaag over stemt. Half maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op dit moment heeft de ChristenUnie vijf zetels in de Kamer, in de Peilingwijzer (een een gewogen gemiddelde van een aantal peilingen) staat de partij rond de zes zetels.