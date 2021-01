Politie Vorden waarschuwt hondenbezitters voor gehaktbal met punaises

De politie in Vorden waarschuwt hondenbezitters voor gehaktballen met punaises. De ballen zijn aangetroffen langs een fietspad bij landgoed het Enzerinck, een populair wandelgebied dat net buiten het Gelderse dorp ligt.

Volgens Omroep Gelderland zijn er in korte tijd twee meldingen binnengekomen over de schadelijke gehaktballen. In een geval moest een hond die daarvan had gegeten, met spoed naar de dierenarts. Die liet het beest braken.

"Hierdoor heeft de hond het overleefd. Dit had heel anders kunnen aflopen", laat de politie weten op Facebook.

Wie in Vorden nog zo'n gehaktbal met punaises aantreft, wordt verzocht om direct de politie te bellen.