Australian Open zet deuren open voor 30.000 tennisfans per dag

Over de hele wereld worden sportwedstrijden nog veelal voor lege tribunes gespeeld, vanwege de coronapandemie, maar bij de Australian Open zal dat anders zijn. Bij het eerste grandslamtoernooi van het jaar, dat op 8 februari van start gaat, zijn dagelijks 30.000 Australische toeschouwers welkom op Melbourne Park.

De autoriteiten in de staat Victoria, waarin Melbourne ligt, hebben daar toestemming voor gegeven. Tijdens de laatste vijf dagen, als het aantal partijen steeds minder wordt, mogen dagelijks 25.000 fans het park op.

Dat betekent dat er in totaal ongeveer 390.000 tennisfans welkom zijn. Normaal gesproken trekken de Australian Open zo'n 800.000 bezoekers. "Het is niet hetzelfde als de afgelopen jaren, maar dit wordt het grootste evenement met publiek in vele, vele maanden", zegt Martin Pakula, de minister van Sport in Victoria.

Coronavirus onder controle

Dat de tennissers voor publiek kunnen spelen is mogelijk, omdat Australië de afgelopen maanden het coronavirus onder controle heeft gekregen. Het land telt dagelijks slechts enkele positieve gevallen. En om dat zo te houden, moesten de deelnemers aan de Australian Open bij aankomst in Australië twee weken in quarantaine. Als ze niet in volledige isolatie zaten vanwege een link met een coronageval, mochten ze vijf uur per dag hun hotelkamer verlaten om te trainen.

De komende dagen staan diverse voorbereidingstoernooien in Melbourne op het programma. Robin Haase en Botic van de Zandschulp, die zich via de kwalificaties heeft geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open, doen mee aan de Great Ocean Road Open.