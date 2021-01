Zo werd Israël wereldkampioen vaccineren

Hier worden 200.000 mensen in drie weken gevaccineerd. In Israël doen ze daar een dag over.

In iets meer dan een maand tijd werden in dat land ruim vier miljoen inentingen gezet, op een totaal van negen miljoen inwoners. En daarmee is Israël wereldwijde koploper vaccineren.

De eerste effecten worden nu duidelijk. De hele wereld kijkt daarom gespannen mee naar wat er in het land gebeurt.

Hoe kan het dat het vaccineren daar zó soepel verloopt? En wat kunnen we van ze leren? Je ziet het in deze video: