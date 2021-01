Mijnenveld voor voetbalbestuurders: KNVB zoekt discussie over Qatar zelf op

"Geen van de partijen vraagt om een boycot van het WK in Qatar", concludeert Gijs de Jong na een bijzonder symposium van de KNVB. Als secretaris-generaal van de voetbalbond nodigde hij verschillende mensenrechtenorganisaties uit om te discussiëren over het omstreden eindtoernooi, dat volgend jaar november begint.

Een gevoelig onderwerp, dat door veel van zijn buitenlandse collega's wordt vermeden: "Ik merk bij een aantal andere bonden dat ze dit gesprek niet in de openheid aangaan. Want dan krijgen ze toch alleen maar kritiek."

En dat is niet gek. Sinds de toewijzing aan Qatar tien jaar geleden is het komende WK synoniem geworden voor de corruptie in het internationale voetbal. Voeg daar de verontrustende verhalen over uitbuiting van arbeidsmigranten in de golfstaat aan toe en het beeld is geschetst.

"Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat wij geen voorstander waren van het WK in Qatar. Het is onder een regime besloten waar nadrukkelijk afscheid van is genomen", benadrukt De Jong.

Huidige tijdgeest

Zijn voorgangers konden lastige vragen over mensenrechten lang afdoen met het mantra dat sport en politiek gescheiden moeten blijven. Dat valt volgens de secretaris-generaal niet meer vol te houden: "Dat past niet meer bij de huidige tijdgeest. Wij willen ook bewust een maatschappelijk betrokken organisatie zijn. Dan hoort het er ook bij dat je dit soort onderwerpen serieus neemt en actief kijkt wat je daar mee kan doen."