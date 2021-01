Wekdienst 30/1: Teststraat Hilversum weer open • Online partijcongres ChristenUnie

Politie bij de teststraat in Hilversum - Caspar Huurdeman

Goedemorgen! De GGD-teststraat in Hilversum gaat vandaag weer open, met extra beveiliging. En de ChristenUnie houdt een online partijcongres. Vandaag valt vooral in het uiterste zuiden neerslag, mogelijk winters van karakter. Elders is het droog met vooral in het noorden ook ruimte voor de zon. In de dagen daarna blijft het wisselvallig winterweer met geregeld kans op winterse neerslag. De nachten verlopen soms koud.

Weer - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De coronateststraat van de GGD in Hilversum gaat weer open. Gisteren werd de teststraat ontruimd en gesloten nadat er een pakket met brandbaar materiaal, met vuurwerk eraan gebonden werd gevonden. Er is extra beveiliging aanwezig bij de teststraat.

De ChristenUnie houdt een online partijcongres, waarbij het verkiezingsprogramma besproken zal worden. Partijleider Gert-Jan Segers houdt een speech.

België houdt er rekening mee dat de coronarellen zich verplaatsen van Nederland naar België. Op social media zijn oproepen gedaan om te protesteren in Kortrijk, Turnhout, Genk, Maasmechelen, Hasselt en Maaseik.

Thialf is dit weekend het decor voor een wereldbekerweekend: alle afstanden - vandaag tussen 14.00 uur en 18.00 uur - zijn live te zien op NOS.nl. Ook bij NPO Radio 1-programma Langs de Lijn wordt het toernooi gevolgd. Wat heb je gemist? Er komt toch een uitzondering voor de export van vaccins van de EU naar Noord-Ierland. Dat gebeurt na veel kritiek vanuit zowel Ierland als het Verenigd Koninkrijk. De EU scherpt de regels aan voor het uitvoeren van coronavaccins van de EU naar niet-EU-landen, vanwege de onenigheid met farmaceut AstraZeneca die vermoedelijk inentingen bedoeld voor de EU naar het Verenigd Koninkrijk heeft verscheept. Eigenlijk wilde de Europese Commissie dat ook Noord-Ierland onder die regels zou vallen. In het handelsakkoord dat eind vorig jaar is gesloten met het VK is echter afgesproken Noord-Ierland, dat onderdeel is van het VK en dus ook niet meer in de EU zit, min of meer toch als EU-land te beschouwen. Zo zijn er geen harde grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland. Voor vaccins wilde de EU van die afspraak afwijken, maar daar komt het op terug.

Ander nieuws uit de nacht: 'Politie en justitie vragen samen om 850 miljoen euro extra': dat geld willen de organisaties onder meer gebruiken om personeelstekorten op te lossen en verouderde ICT-systemen te vervangen.

Elf Amerikaanse militairen in ziekenhuis opgenomen na drinken antivries: ze dachten dat het alcohol was. De toestand van twee militairen is kritiek.

Man uit water gehaald die hond probeerde te redden: de KNRM rukte uit in het Zeeuwse Hansweert. En dan nog even dit: Dat Kamala Harris vicepresident van Amerika werd, was een unicum. Nooit eerder bekleedde een vrouw die positie. Maar dat betekende ook dat haar man Douglas Emhoff een mijlpaal behaalde: hij is de eerste second gentleman. Merriam-Webster, zeg maar de Amerikaanse Van Dale, heeft second gentleman daarom nu ook officieel opgenomen in het woordenboek. Het begrip is niet helemaal nieuw, er waren al enkele second gentlemen in afzonderlijke Amerikaanse staten, maar nu geniet de term volgens de makers van het woordenboek ook landelijke bekendheid.