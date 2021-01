Verkoop Huawei-telefoons keldert, 'bedrijf lijkt uitgespeeld in Europa en VS'

Een winkel van Huawei in China - AFP

De gevolgen van de Amerikaanse handelssancties tegen Huawei worden steeds zichtbaarder. Het vierde kwartaal, dat belangrijk is voor de omzet vanwege de feestdagen in december, lijkt voor de Chinese techgigant dramatisch te zijn verlopen. Marktonderzoekers CounterPoint en IDC concluderen dat het bedrijf zijn telefoonverkopen wereldwijd in de laatste drie maanden van 2020 met ongeveer 40 procent zag dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij Counterpoint valt het concern zelfs buiten de top-5 van meest verkochte smartphone-merken. Die dalende trend is ook te zien in Nederland. "Wat we afgelopen jaar hadden verwacht, zien we nu echt gebeuren", zegt analist Tim Wijkman van het onderzoeksbureau Telecompaper. "Huawei lijkt op de internationale markt, in Europa en in de VS, wel te zijn uitgespeeld." De wereldwijde verkoopcijfers laten zien dat Huawei het zwaar heeft:

Telecompaper kijkt niet naar verkopen, maar naar bezit. In een jaar tijd is het marktaandeel van Huawei op dat vlak gedaald van 10 naar 8 procent. "Dat je hierin een afname ziet, is een overduidelijk signaal dat Nederlanders weggaan bij Huawei en overstappen naar andere merken", zegt de telecom-analist. Huawei's eigen alternatief De Chinese techgigant kampt met twee grote problemen. Sinds mei 2019 heeft de VS sancties ingesteld waardoor Google zich genoodzaakt zag om de Android-licentie voor Huawei in te trekken. Het concern mocht nog wel gebruikmaken van Android, dat is open-source. Maar het kreeg geen licentie meer om bijvoorbeeld Googles downloadwinkel te installeren op nog uit te brengen toestellen. Hetzelfde geldt voor bekende apps als Gmail, YouTube en Google Maps. "Ik was een Huawei-gebruiker, maar ik ben overgestapt naar een ander merk", zegt Wijkman. "Als ik een nieuw Huawei-toestel had gekocht, loop je gewoon tegen problemen aan."

Quote We verkopen nog tientallen toestellen per week, dat is ongeveer 2 procent van wat het was. Floris Schakelaar, marketingmanager bij Belsimpel

Huawei heeft wel een alternatief bedacht, inclusief eigen downloadwinkel en onder meer een navigatie-app. "Er zit een handleiding bij de toestellen en de producten waren prima. Maar voor iemand zonder verstand van zaken is het alsnog lastig te begrijpen", zegt Floris Schakelaar, marketingmanager bij Belsimpel. De winkel besloot daarop een waarschuwing te plaatsen op hun site. Het bedrijf heeft de interesse in Huawei-telefoons hard zien teruglopen. "We verkopen nog tientallen toestellen per week, dat is ongeveer 2 procent van wat we gemiddeld begin 2019 verkochten. Dat is echt extreem weinig", zegt Schakelaar. De waarschuwing op de site van Belsimpel:

De waarschuwing op de site van Belsimpel - Belsimpel

Naast dat de software minder interessant is voor de Europese markt, kreeg Huawei te maken met nóg een dreun. Het bedrijf is afhankelijk van fabrikanten die met Amerikaanse apparatuur en software hoogwaardige chips produceren. Door nieuwe Amerikaanse sancties verloor het bedrijf vorig jaar de toegang tot de meest hoogwaardige chips, terwijl die van groot belang zijn om voorop te blijven lopen. Huawei heeft weliswaar een voorraad, maar die is niet oneindig. Inmiddels lijkt het Huawei minder goed te lukken om nieuwe telefoons op de markt te brengen. "Het tempo van toestel-introducties is volledig ingezakt", zegt Wijkman. Een woordvoerder van de techgigant in Nederland zegt in reactie hierop dat er dit jaar "flink wat nieuwe toestellen" aankomen. Volgens persbureau Reuters overweegt het bedrijf om zijn duurdere telefoonsegment van de hand te doen. Huawei ontkent dit met klem en noemt de berichtgeving "ongefundeerde geruchten". Er zouden nu geen plannen voor zijn.

In 2019 werd voor het eerst een toestel gepresenteerd zonder Google-diensten - AFP