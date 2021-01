VS verplicht mondkapje in ov • Ook Moderna levert tijdelijk minder vaccins

In de Verenigde Staten is een mondkapje vanaf maandag verplicht in het openbaar vervoer. Het CDC, het Amerikaanse RIVM, heeft dat bepaald in de strijd tegen corona. Het aantal doden per dag loopt in de VS nog steeds in de duizenden.

President Biden gaf overheidsinstanties de dag na zijn inauguratie de opdracht om onmiddellijk actie te ondernemen om mondkapjes verplicht te stellen op luchthavens, stations, in het openbaar vervoer, op veerponten, in taxi's en op commerciële vluchten. Het niet dragen van gezichtsbescherming wordt strafbaar.

Er is een uitzondering voor kinderen onder de twee en op medische gronden. In hun eigen auto hoeven mensen geen mondkapje op en dat geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs die alleen rijden.

Volgende week moet er een plan liggen voor bescherming tegen corona in openbare gebouwen. Daarnaast ligt er een advies om ambtenaren alleen binnenlandse reizen te laten maken die strikt noodzakelijk zijn.