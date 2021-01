OMT: buitenschoolse opvang niet open • Oostenrijk betrapt buitenlanders in skiresort

De politie heeft in Terneuzen in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal feest in een bedrijfspand beëindigd. De circa 25 aanwezigen kregen een proces-verbaal voor het overtreden van de coronamaatregelen. Een 27-jarige vrouw uit Terneuzen is aangehouden voor het overtreden van de avondklok, omdat ze zich verzette en een politieagent schopte.

Op dit moment is bekend dat het feest in ieder geval bezocht werd door negen vrouwen, in de leeftijd van 18 tot 27 jaar oud en afkomstig uit Terneuzen, Westdorpe, Biervliet, Axel, Sint Jansteen, Zwijndrecht, Dordrecht en Rotterdam en door 14 mannen, in leeftijd variërend van 21 tot 39 jaar oud en afkomstig uit Terneuzen, Capelle aan den IJssel, Zoetermeer, Waddinxveen en Rotterdam.