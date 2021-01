Festival Coachella voor derde keer afgelast • Snelle blaastests in Amsterdam

De Mexicaanse president López Obrador maakt het goed, zegt hij in een videoboodschap. Begin deze week werd bekend dat hij positief is getest op het coronavirus. Volgens zijn artsen is de 67-jarige president de "kritische fase" van de infectie voorbij en vertoont hij nauwelijks meer symptomen.

In dezelfde video zegt López Obrador dat hij van plan is om komende maand 870.000 AstraZeneca-vaccins uit India te importeren. Dat vaccin wordt ook in Mexico zelf geproduceerd. Eerder was al bekend geworden dat het Latijns-Amerikaanse land ook doses van het Pfizer-vaccin binnenkrijgt, evenals van het Russische Spoetnik V-vaccin en het Chinese CanSino-middel. López Obrador zegt dat hij verwacht dat Mexico eind februari 6 miljoen doses vaccins heeft ontvangen en in maart 12 miljoen.

Volgens het laatste rapport van het ministerie van Volksgezondheid zijn er in Mexico tot nu toe zeker 152.000 doden gevallen door het coronavirus, op een inwonertal van 126 miljoen mensen. De autoriteiten zeggen dat het daadwerkelijke aantal sterfgevallen waarschijnlijk hoger ligt.