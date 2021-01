Corona-uitbraak in verzorgingshuis Ridderkerk • OMT: buitenschoolse opvang niet open

Hoewel men zich in België had voorbereid op coronarellen, bleven ze vooralsnog in het hele land uit. Het Laatste Nieuws meldt dat er op sociale media veel oproepen circuleerden om net als eerder in Nederland te protesteren tegen de avondklok. In Brakel had de burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) toestemming gegeven voor een demonstratie van Vlaams Belang tegen de coronamaatregelen.

De politie was met tientallen agenten aanwezig om in te grijpen waar nodig, maar van de honderd verwachte demonstranten kwamen er uiteindelijk amper vijftien opdagen. Of, zoals een voorbijganger zegt: "Er zijn meer politieagenten dan betogers". Ook in steden als Antwerpen, Kortrijk en Turnhout bleef het rustig.