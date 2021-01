Man uit water gehaald die hond probeerde te redden

Een reddingsboot van de KNRM heeft gisteravond in het Zeeuwse Hansweert een man uit het water gehaald die probeerde een hond te redden. De hond was van een schip gevallen bij de sluis aan de Kanaalweg, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Behalve de KNRM rukten ook de brandweer en een duikteam uit om de twee weer op het droge te krijgen.

De man is door ambulancepersoneel onderzocht. De hond die hij wilde redden is ook uit het water gehaald. Die was gewond aan zijn poot en wordt behandeld door medewerkers van de dierenambulance.