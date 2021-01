Amerikaanse militairen in ziekenhuis opgenomen na drinken antivries

Elf Amerikaanse militairen zijn in het ziekenhuis opgenomen nadat ze per ongeluk een antivriesmiddel hadden gedronken. Ze dachten dat het alcohol was. De toestand van twee van de militairen is kritiek.

Het incident gebeurde donderdag op een basis in Texas, na een tiendaagse veldoefening. Onder de opgenomen militairen zijn ook drie onderofficieren. Amerikaanse legerfunctionarissen benadrukten in een persconferentie dat het drinken van alcohol op missie of tijdens een militaire training verboden is.

Antivries kan leiden tot ernstige nierbeschadiging en zelfs tot overlijden, zeiden de functionarissen. Het middel bevat het zeer giftige ethyleenglycol. Het is niet bekend hoeveel antivries de militairen hebben gedronken.