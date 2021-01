'Second gentleman' staat nu officieel in Amerikaans woordenboek

Het toonaangevende Amerikaanse woordenboek Merriam-Webster heeft het begrip 'second gentleman' opgenomen in zijn vocabulaire. De betekenis van het woord is "de echtgenoot of mannelijke partner van een vicepresident" of anderszins "tweede" die het bevel voert over een land of gebied.

Dat Kamala Harris de eerste vrouwelijke vicepresident is van de Verenigde Staten maakt haar echtgenoot Douglas Emhoff de eerste second gentleman. Daarmee voldoet de term volgens Merriam-Webster aan de criteria om in het woordenboek te worden opgenomen.