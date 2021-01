Darter De Zwaan kan comeback niet bekronen bij Masters

Een kleine maand na de WK-finale tussen de Welshman Gerwyn Price en de Schot Gary Anderson ging het nieuwe dartsseizoen van start met de Masters in het Engelse Milton Keynes. Jeffrey de Zwaan kwam in de eerste ronde in actie en verloor van de Noord-Ier Daryl Gurney: 6-5.

De 24-jarige De Zwaan kende een zwakke start en kwam na een 108-finish van Gurney in de derde leg op een 3-0 achterstand. De Rijswijker knokte zich echter terug en kreeg na een 180'er in de vijfde leg de geest. De Zwaan won vier opeenvolgende legs en kwam op een 4-3 voorsprong.