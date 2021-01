Scandinavische finale op WK handbal in Egypte: Denemarken-Zweden

Het WK handbal krijgt een Scandinavische finale. Titelverdediger Denemarken treft Zweden, dat zesvoudig wereldkampioen Frankrijk uit de eindstrijd hield.

Denemarken dank zijn finaleplaats vooral aan Mikkel Hansen, die twaalf keer scoorde tegen Spanje (35-33). De ploeggenoot van de Nederlandse spelmaker Luc Steins bij Paris Saint-Germain kreeg in de kwartfinale nog rood en haalde nu zijn sportieve gram.

Zweden is voor het eerst in twintig jaar weer finalist dankzij een zege op Frankrijk (32-26). Hampus Wanne was met elf doelpunten de grote man bij Zweden.

De finale is zondagavond in Caïro.