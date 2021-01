Zonder Zuid-Afrikaanse variant was Janssen-vaccin stuk effectiever, zegt topvrouw

Het vaccin van Johnson & Johnson heeft een effectiviteit van 66 procent, maakte de farmaceut vandaag bekend. De vaccins die al zijn goedgekeurd hebben een fors hogere effectiviteit. Zo is het Pfizer-vaccin meer dan 90 procent effectief.

"Ons doel was een effectiviteit van 70 procent. Toen er 66 procent gemiddeld uit het onderzoek kwam, waren wij ook heel even teleurgesteld", zegt Hanneke Schuitemaker. Zij is hoofd virale vaccinontwikkeling bij het Nederlandse dochterbedrijf van Johnson & Johnson dat het vaccin ontwikkelde: Janssen Vaccines uit Leiden.

Ondanks de aanvankelijke teleurstelling is Schuitemaker niet ontevreden. "Als je goed gaat kijken naar de resultaten, dan zijn we echt heel erg blij."

'Door vaccin is ziekte veel minder ernstig'

Ze wijst erop dat de Zuid-Afrikaanse mutant het resultaat omlaag trekt. Bij tests in Zuid-Afrika had 95 procent van de proefpersonen de Zuid-Afrikaanse mutant. Daar was de effectiviteit van het vaccin maar 57 procent. In de Verenigde Staten was de effectiviteit 72 procent. "We verklaren het verschil voornamelijk door die mutant."

Toch stelt dat niet per se gerust. De mutanten van het coronavirus verspreiden zich immers snel, dus vaccins moeten ook daartegen goed werken. Zeker voor Nederland is dat belangrijk: we hebben 11,3 miljoen Janssen-vaccins besteld.

Desondanks zijn de resultaten goed nieuws, bezweert Schuitemaker, want wereldwijd is het vaccin gemiddeld 85 procent effectief in het voorkomen van ernstige ziekte. "Door ons vaccin is het ziekteverloop veel minder ernstig en verschuift het naar een milde ziekte."

Bovendien zijn er meer voordelen aan het vaccin ten opzichte van andere middelen, benadrukt ze. Zo is er maar één prik nodig. "Gezien alle praktische moeilijkheden met de vaccinatiecampagne, scheelt dat echt." Daarnaast blijft het middel op koelkasttemperatuur langer goed dan de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

'Exportrestrictie kan gevolgen hebben'

Ook zegt Schuitemaker dat Johnson & Johnson "leveringsbeloften gewoon na wil komen". Concurrent AstraZeneca levert in het eerste kwartaal miljoenen vaccins minder dan afgesproken. Schuitemaker erkent wel dat er tekorten aan grondstoffen kunnen ontstaan. "We merken dat er overal schaarste is."

Ook zou het problemen kunnen opleveren als de VS besluit de export van vaccins te verbieden. Het Janssen-vaccin wordt weliswaar deels in Leiden geproduceerd, de flesjes worden gevuld in de VS. Schuitemaker: "Vanuit onder meer Nederland gaat het middel in in grote flessen naar de VS. Daar wordt het afgemaakt, gebotteld en weer gedistribueerd. Exportrestricties zouden ook voor ons gevolgen kunnen hebben."

Toch verwacht het bedrijf straks te kunnen leveren. Het Janssen-vaccin zal eerst door de Amerikaanse gezondheidsinstantie FDA worden gekeurd, daarna door het Europese EMA, zegt Schuitemaker. "Wij verwachten in het tweede kwartaal te kunnen gaan leveren."