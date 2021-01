Prachtgoal Konings houdt De Graafschap in spoor koplopers, Platje onderweg

De Graafschap heeft in de eerste divisie de druk op de twee koplopers Cambuur en Almere City opgevoerd. Bij de thuiszege op TOP Oss (2-1) was bovendien met Clint Leemans een van de winterse versterkingen meteen trefzeker, terwijl ook de volgende aanwinst al onderweg is naar Doetinchem.

Met Melvin Platje wil De Graafschap naar de eredivisie. De spits (32) liet op zijn sociale media weten te zijn vertrokken uit Bali en heeft tot maandagavond de tijd om zijn transfer af te ronden.

Wellicht geprikkeld door dat nieuws maakte de weinig scorende Joey Konings prompt een wereldgoal voor De Graafschap. De aanvaller opende met een omhaal vanaf de rand van het strafschopgebied de score. En bijna maakte hij nog zo'n spectaculaire goal, maar nu redde keeper Bo Geens.