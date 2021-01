Leerdam ontbreekt bij wereldbeker vanwege voetkneuzing

Jutta Leerdam ontbreekt dit weekend tijdens de tweede wereldbekerwedstrijden in het Heerenveense Thialf. De wereldkampioene op de 1.000 meter heeft afgelopen week een kneuzing aan haar voet opgelopen.

Uit voorzorg slaat de sprintster van Team Worldstream de WB van dit weekend over om zich volledig te richten op de WK afstanden, die vanaf 11 februari in Heerenveen worden gehouden. Leerdam had zich donderdag al afgemeld voor de 1.000 meter en besloot vrijdag ook de 500 meter te laten schieten.

Vierde en zesde

Bij de eerste wereldbekerwedstrijden van Heerenveen afgelopen weekend werd Leerdam zesde op de eerste 500 meter en eindigde ze als vierde op de 1.000 meter. De Europees kampioene sprint verloor op laatstgenoemde afstand in een rechtstreeks duel van de Amerikaanse Brittany Bowe.

Alle afstanden van de tweede en laatste wereldbeker zijn komend weekeinde live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Bekijk hieronder in de carrousel het programma: