83 dagen op een vlot

Langzaam dringt in Nederland door hoe zwaar de koopvaardij de afgelopen jaren is getroffen. 18.000 Nederlandse zeelieden werden vanaf 1942 verplicht te varen voor de geallieerden. Ruim 3000 van hen overleefden dat niet, de helft van de 800 koopvaardijschepen zonk.

Hoogendam wist met vier anderen een reddingsvlot te bereiken, drie Amerikaanse marinemannen en de Nederlandse stoker Cornelis van der Slot. "Voor zoveel man was er eigenlijk geen plaats", meent Van der Slot. Proviand was er voor twee weken.

"We besloten dat iedereen 's ochtends een kopje water en een stuk cracker kreeg, 's Middags wat melk met een cracker en 's avonds een kopje water, scheepsbeschuit en een stukje chocolade ter grootte van een vingernagel", legt Amerikaan Basil Izzy uit.

"De dagen verliepen gek. Ochtenden gingen snel voorbij, maar de middag leek jaren te duren. We wachtten allemaal tot we ons stukje chocolade weer kregen. Dat vonden we onze grote maaltijd en we probeerden er zolang mogelijk over te doen. Maar meestal was het klaar in 2 minuten."

Tenen als aas

De overlevenden doodden de tijd door hun lievelingsgerechten te beschrijven. Een van de Amerikanen verlekkerde hen met een beschrijving van een smörgåsbord, Van der Slot omschreef verschillende Nederlandse koekjes en Izzy, van Italiaanse afkomst, legde uitgebreid uit hoe je de beste spaghettisaus maakt.

Toen het eten op was, moesten de mannen proberen vissen te vangen. Een stok met een schaar erop diende als speer, maar ze wisten ook eens een lasso om een haai te werpen door iemands tenen als aas te gebruiken. Het rauwe vlees was taai maar smaakte niet slecht. Van der Slot: "Omdat we als Hollanders gewend zijn een harinkie te happen konden we al die rauwe vis wel eten."

De mannen ontdekten ook dat ze slakken aan de onderkant van hun bootje konden vinden, die ze met huisje en al opaten. Soms lukte het een vogel te vangen. Van der Slot: "Er kwam ook eens een meeuw op ons vlot zitten. Na een tijdje dacht ik: nou heb je daar lang genoeg gezeten en ik greep 'm."